Natuur herstelt zich weer na hete en droge zomer

Het was een warme en droge zomer en dat was in de natuur goed te merken. In natuurgebied de Hoge Veluwe heeft ook een bosbrand gewoed. Daardoor is veel natuur beschadigd.

Ihnmiddels is het een stuk koeler en heeft het een paar dagen geregend. De eerste groene sprietjes komen alweer tevoorschijn. Sara en Hessel wonen vlakbij de Hoge Veluwe en gingen met de boswachter kijken hoe het daar nu gaat.