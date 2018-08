Komt er een einde aan de wintertijd?

Er moet een einde komen aan twee verschillende tijden. Dat zeggen politici in Europa. Ze willen dat we in heel Europa stoppen met de zomer - en wintertijd. En dat we dus het hele jaar door dezelfde tijd gaan gebruiken.

Hoe zit het?

Nu is het nog zo dat ieder half jaar de wintertijd of zomertijd ingaat. Bij de zomertijd gaat de klok een uur vooruit, en blijft het overdag langer licht. Bij de wintertijd gaat de klok een uur achteruit en kun je een uur langer slapen.

Voordelen en nadelen

Het verschil is ooit bedacht omdat het vroeger veel voordelen had. Maar de laatste jaren praten mensen vooral over de nadelen. Sommige mensen vinden het irritant en zeggen dat ze slechter slapen. En ook dieren kunnen ervan van slag raken omdat ze opeens eerder of later eten krijgen.

De Europese Commissie wil nu dat de klok altijd op zomertijd blijft staan. Dat zou betekenen dat het in de winter voortaan langer duurt voordat het licht wordt. Maar ze zeggen ook dat landen zelf mogen beslissen of ze de wintertijd of zomertijd aanhouden.