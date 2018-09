Heftig auto-ongeluk in Anna Paulowna

In de plaats Anna Paulowna in Noord-Holland is een heftig auto-ongeluk gebeurd. Drie mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Het zijn twee jongens van 16 en een jongen van 15 jaar. Zij zaten op de achterbank van de auto.

De auto is waarschijnlijk tegen een lantaarnpaal gereden. Er waren geen andere auto's bij betrokken.

Onderzoek

In de auto zaten ook nog een man van 20 en een meisje van 17. Zij zijn gewond maar hebben het overleefd. De politie zoekt nog uit wie van de twee aan het rijden was.