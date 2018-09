Britt Dekker is 13e geworden op het NK Dressuur. Op Twitter laat Britt weten dat ze supertrots is op haar paard Eve.

Britt Dekker @Brittjje

Eve en ik hebben de finale bereikt van het NK! Uiteindelijk zijn we 13e van Nederland geworden, We hadden een aantal spanningsfoutjes, maar echt super super super trots op haar! 🇳🇱🥇🥉 en we hebben nog zoveel verbeter punten!!! Goed vooruitzicht dus ❤️ #KNHS #dutchampionships