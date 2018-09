Van Der Weijden haalt 4,7 miljoen op en krijgt een standbeeld

Er blijft maar geld binnenstromen voor de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Inmiddels is al 4,7 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Vlak na zijn zwemtocht was dat nog 2,5 miljoen.

Twee weken geleden startte Maarten met zwemmen langs de Friese elf steden. Hij zwom dag en nacht door en wilde na 200 kilometer weer in Leeuwarden aankomen. Dat lukte niet. Na 163 kilometer moest hij stoppen bij het plaatsje Burdaard omdat hij te uitgeput was. Hij deed het om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte kanker.

Via Facebook hebben mensen geprobeerd geld in te zamelen om een standbeeld van Maarten te maken. Een Friese kunstenaar maakte gisteren bekend dat hij gratis een kunstwerk wil maken. Als het af is, komt het in de haven van Burdaard te staan.