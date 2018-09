Modellenbureaus werken nog steeds met heel magere meisjes

Twee jaar geleden beloofden Nederlandse modellenbureaus dat ze iets zouden doen aan ongezond dunne modellen. Dat is niet gelukt.

Journalisten van NOS op 3 hebben ontdekt dat modellenbureaus nog steeds met vooral heel magere meisjes en vrouwen werken.

Afvallen

Veel meiden zeggen dat ze zich gedwongen voelen om af te vallen en extreem dun te worden. En dat is ongezond. Ook Nicky herkent dat. Zij won in 2014 het programma Holland's Next Top Model.