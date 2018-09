Jongen overleden door botsing op voetbalveld

Een heftig ongeluk in de plaats 's-Heerenberg in Gelderland. Twee jongens zijn hard met hun hoofden tegen elkaar gebotst. Een van de jongens raakte daarbij bewusteloos.

Ziekenhuis

Hij was de keeper van het team. Met een apparaat is geprobeerd om de jongen van 13 te reanimeren. Later is hij in het ziekenhuis overleden. De club en de voetbalbond KNVB zeggen dat ze diep geraakt zijn.