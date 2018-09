Ouders eerder boos als ze het druk hebben op werk

Hebben jouw ouders het vaak druk op werk? Moeten ze soms thuis nog even werken of telefoontjes plegen? Volgens deskundigen is dat niet goed voor de gezelligheid in huis.

Zo zeggen 4 van de 10 ouders dat ze sneller boos worden op hun kinderen als ze nog moeten werken in hun vrije tijd. Veel ouders voelen zich daar schuldig over. Ze vinden dat ze eigenlijk meer aandacht voor hun kinderen moeten hebben.

