Politie waarschuwt voor criminelen op sociale media

De criminelen beloven dat je snel geld kunt verdienen, als ze even je bankpas en pincode mogen gebruiken. Zo kunnen ze jouw rekening gebruiken voor criminele zaken. In ruil daarvoor zou je wat zelf ook wat geld verdienen, zeggen de criminelen.

'Wil je snel geld verdienen? Stuur me dan snel een privéberichtje.' De politie waarschuwt voor dit soort berichtjes op Instagram en zegt dat je absoluut niet moet reageren. De berichtjes zijn namelijk van criminelen.

Jongeren die hun bankpas en pincode geven komen in enorme problemen. Want wat zij doen mag niet; het is illegaal om criminelen te helpen.

Gevolgen

De gevolgen zijn groot. Zodra de bank het doorheeft, wordt de bankrekening geblokkeerd. Ook kunnen de jongeren acht jaar lang geen nieuwe rekening openen.

Daarnaast krijgen de jongeren een strafblad, waardoor ze moeilijk aan een baan kunnen komen.

Kinderen

Bij kinderen komt dit probleem minder vaak voor. Omdat ouders vaak de bankrekening van kinderen checken, zoeken criminelen waarschijnlijk expres naar oudere jongeren.