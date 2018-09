De afgelopen dagen waren Howick en Lili veel in het nieuws. De kinderen moeten Nederland uiterlijk komende zaterdag verlaten en dan dus terug naar Armenië. Tegelijk komen steeds meer mensen voor hen op; zij vinden dat de broer en zus hier moeten blijven.

Wanneer mogen asielzoekerskinderen in Nederland blijven, en wanneer niet? We hebben er drie vragen over.