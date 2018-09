Hakim Ziyech is Voetballer van het Jaar

Hakim Ziyech is gisterenavond verkozen tot Voetballer van het Jaar. Samen met zijn moeder nam hij de prijs, de Gouden Schoen, in ontvangst. Op het podium zei hij: "Ik wil iedereen bedanken, maar mijn moeder in het bijzonder. Mama, jij geeft mij kracht. Deze prijs is voor jou!"