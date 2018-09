Politie: 'Stuur geen naaktfoto's rond'

De politie waarschuwt jongeren dat ze geen naaktfoto's van zichzelf moeten versturen via hun telefoon. Zelfs niet aan hun vriend of vriendin. Sexting heet dat. De politie ziet steeds vaker dat jongeren daardoor in de problemen worden.

Naaktfoto's worden vaak doorgestuurd naar andere mensen. Of ze komen op social media terecht. Jongeren die op zo'n foto staan worden vaak gepest, bedreigd of voor gek gezet op school.