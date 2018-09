Steeds meer huisdieren hebben een gps-tracker

Het is de nachtmerrie van ieder baasje: je huisdier kwijt raken. Ieder jaar raken in Nederland meer dan 38.000 katten en ongeveer 5000 honden vermist. Om dat tegen te gaan verkopen dierenwinkels steeds meer gps-trackers.

Met zo'n tracker kunnen baasjes hun dier beter in de gaten houden. Je maakt de tracker vast aan de halsband van je huisdier. Via een app kun je dan precies zien waar je hond of kat is gebleven.

Hond Zoef

Svens hond Zoef is best wel ondeugend en loopt vaak weg. Als de hond meegaat met de hondenuitlaatservice krijgt hij daarom altijd een gps-tracker om. Best handig, vindt Sven. Maar thuis mag Zoef wel gewoon vrij rondlopen. Sven vertelt erover in het filmpje hierboven.