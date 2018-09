Oranjeleeuwinnen verliezen WK-kwalificatie van Noorwegen

Een teleurstelling voor de Oranjeleeuwinnen. De vrouwen hebben met 2-1 verloren van Noorwegen. Daardoor plaatst Nederland zich niet automatisch voor het WK voetbal.

Al na 6 minuten stond het 2-0 voor Noorwegen. In de 31e minuut maakte Vivianne Miedema de 2-1. In de tweede helft had Nederland meer kansen, maar het lukte niet om een doelpunt te scoren.

Play offs

De Oranjeleeuwinnen kunnen zich toch nog plaatsen voor het WK. Dat moet dan gebeuren via de play offs. Dat is een extra speelronde voor vier landen die in de voorrondes verloren hebben. De winnaar van die vier landen mag ook nog naar het WK.