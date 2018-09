Dit ziekenhuis heeft een eigen muziekstudio

Trommelen, zingen of dj'en: in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht kan dat vanaf vandaag allemaal. In het ziekenhuis is een nieuwe kamer geopend: de muziekkamer. Daar kunnen patiënten van het ziekenhuis muziek maken. Zo hebben ze even afleiding van hun ziekte.

Dj Armin van Buuren kwam de muziekstudio openen. De kamer is naar hem vernoemd.

Kanker

In het centrum worden kinderen behandeld die de ziekte kanker hebben. De patiënten liggen vaak lang in het ziekenhuis en hebben veel pijn. Dan helpt het om even iets leuks te doen.