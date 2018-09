Wie vallen er in de prijzen bij de 3FM Awards?

Een spannende dag is het voor Ronnie Flex, Maan en Chef'Special. Ze zijn genomineerd voor een 3FM Award. Vanavond worden die muziekprijzen uitgereikt in Amsterdam.

De 3FM Awards zijn muziekprijzen voor Nederlandse artiesten. Naast de prijsuitreikingen zijn er ook optredens.

Meer weten over de 3FM Awards? In onze drie vragen hierboven zie je er alles over.