Nederlandse kinderen zijn erg gelukkig

Goed nieuws: de meeste kinderen in Nederland voelen zich erg gelukkig. Dat is naar voren gekomen in een nieuw onderzoek.

De meeste kinderen vinden het fijn thuis en zijn blij met hun ouders. Ook hebben steeds meer kinderen een goede band met hun vader.

Minder pesten

Op de basisschool hebben kinderen het ook naar hun zin. Ze zijn blij met hun leraar, en er wordt een stuk minder gepest. Dat komt omdat scholen er beter op letten.

Het onderzoek is gedaan onder kinderen tussen de 11 en 16 jaar.