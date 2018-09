Kinderen krijgen verkeersles met VR-bril op

Het is een apart gezicht: heel groep 7 van basisschool De Stappen in Tilburg heeft een virtual reality-bril op. Via die bril krijgen ze een verkeersles.

Ze zien bekende kruispunten en wegen waar ze veilig moeten oversteken. Zo kunnen ze gevaarlijke situaties beter inschatten. Volgens de kinderen werkt het erg goed.