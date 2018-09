Awards voor Ronnie Flex, Kensington en Martin Garrix

Ronnie Flex is weer in de prijzen gevallen. Hij heeft een 3FM Award gekregen voor zijn album Rémi. De rapper was ook genomineerd als beste solo-artiest, maar die prijs ging naar dj Martin Garrix.

Kensington

Net als de jaren ervoor won de band Kensington de meeste 3FM Awards. Die werden dit jaar werden uitgereikt in de concertzaal AFAS Live in Amsterdam. Kensington won er twee, in de categorieën beste groep en beste fans.