Wesley Sneijder neemt afscheid van Oranje

Maar liefst 133 wedstrijden speelde Wesley Sneijder voor Oranje. Een record. En vanavond komt daar er nog eentje bij; zijn allerlaatste. Want hierna stopt hij als voetballer bij het Nederlands elftal.

Carrière

Wesley Sneijder begon met voetballen bij een amateurclub in Utrecht. Op zijn zevende werd hij gescout door Ajax, waar hij de jeugdopleiding volgde.

In 2003 speelde hij voor het eerst in het oranje. Hij heeft drie Europese kampioenschappen en drie wereldkampioenschappen meegemaakt en in totaal 31 keer gescoord. Ook heeft hij er vaak voor gezorgd dat andere spelers konden scoren.

Stoppen

Nu vindt de beroemde middenvelder het mooi geweest. Vanavond neemt hij tijdens de oefenwedstrijd Nederland-Peru afscheid van zijn team en fans.

Het afscheidsduel is om 20.45 te zien op NPO 1.