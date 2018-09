Razendsnel rennen op een RaceRunner

Sommige kinderen kunnen niet goed lopen door hun beperking, en rennen is dan al helemaal moeilijk. Gelukkig hebben steeds meer atletiekbanen een RaceRunner. Dat is een soort fiets waarmee zij ook kunnen rennen.

Wedstrijden

Op de atletiekbaan in Assen hebben ze twee nieuwe RaceRunners gekregen, schrijft RTV Drenthe. Daar worden ook wedstrijden georganiseerd. Kinderen in Assen zijn er erg blij mee, want dan kunnen ze meer oefenen.