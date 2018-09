Verdachte Jos B. door politie naar Nederland gebracht

De verdachte Jos B. werd anderhalve week geleden aangehouden in Spanje. De politie heeft hem vandaag in een klein vliegtuigje hierheen gebracht.

Jos B. is verdachte in een oude zaak, die van Nicky Verstappen. De jongen van 11 jaar verdween bijna 20 jaar geleden tijdens kamp en werd daarna dood gevonden.

Dna-sporen

Jarenlang kon de politie geen verdachte vinden. Deze zomer kwam daar verandering in. De politie kwam erachter dat de dna-sporen op de kleren van Nicky Verstappen van Jos B. zijn.

Onderzoek

Wat er precies is gebeurd weet de politie nog steeds niet. Ook is het nog niet zeker of de verdachte man schuldig is. De politie gaat dat nu onderzoeken, maar dat gaat waarschijnlijk nog maanden duren.