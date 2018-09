Mensen in Nederland worden steeds ouder

Mensen in Nederland worden naar verwachting steeds ouder. Dat blijkt uit een groot onderzoek. Eerst was de levensverwachting van Nederlanders gemiddeld 81 jaar. Nu is daar een half jaar bijgekomen.

Gezonder

Dat komt omdat mensen steeds gezonder gaan leven. Bijvoorbeeld door gezonder te eten, minder te roken en meer te bewegen. Ook zijn er betere medicijnen om ziektes te genezen. Vrouwen worden gemiddeld iets ouder dan mannen.

100 jaar

Volgens de onderzoekers blijft de gemiddelde leeftijd van mensen stijgen. Van de baby's die nu worden geboren, wordt de helft zelfs honderd jaar of ouder.

Stelling

Lijkt het jou leuk om zo oud te worden? Reageer op onze stelling: