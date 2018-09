Wilde wasbeer maakt buurt onveilig in Maastricht

Een wilde wasbeer zorgt al een paar dagen voor flink wat onrust in Maastricht. Het dier heeft al een konijn aangevallen en een vrouw gebeten.

Het konijn leeft nog en de vrouw heeft een paar wondjes op haar hand. De Dierenambulance gaat nu proberen de wasbeer te vangen.

Duitsland

Er worden al een tijdje wasberen gespot in de provincie Limburg. De dieren wonen in de Duitse bossen, maar lopen steeds vaker de grens over naar Nederland.