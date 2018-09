Hoe smaakt de duurste vegaburger ter wereld?

Smakelijk nieuws: Qucee heeft samen met rapper Keizer de duurste vegaburger van de wereld geproefd. De burger is gemaakt met veel speciale ingrediënten, die daarom flink duur zijn.

Prijskaartje

Zo is de burger van nepvlees zo'n 250 euro, de wasabi kost 400 euro, het sausje wel zo'n 80 euro en de buitenkant van het broodje is belegd met bladgoud. In totaal kost de burger wel 1200 euro!

Vegetariër

Begin dit jaar ging het Supergaande-duo, Qucee en Nesim, op pad om de duurste hamburger van de wereld te eten. Maar Qucee is vegetariër, dus alleen Nesim kon de burger proeven. Omdat Qucee wel heel nieuwsgierig was, mocht hij nu met Keizer de duurste vegaburger proeven.