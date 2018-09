DJ Hardwell stopt voorlopig met optreden

Hardwell schrijft verder dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn vrienden en familie. En een tijdje rust nodig heeft om weer op te laden.

Beroemd

De dj uit Breda, die in het echt Robbert van de Corput heeft, werd meerdere keren uitgeroepen tot beste dj van de wereld. Zijn voorlopig laatste show is op 18 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam.