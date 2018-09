Lili en Howick zijn weggelopen bij pleeggezin

Lili en Howick worden vermist. Ze zouden vandaag uitgezet worden naar Armenië. Maar de broer en zus zijn vannacht weggelopen bij hun pleeggezin. Waar de kinderen nu zijn, is niet bekend.

Uitzetten

Lili en Howick kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland. Ze probeerden asiel te krijgen, maar dat lukte niet. Eerder werd hun moeder al uitgezet naar Armenië, het land waar zij is geboren. Eind vorige maand besloot de rechter dat ook de kinderen niet in Nederland mogen blijven.

Demonstratie

De broer en zus probeerden er alles aan te doen om niet weg te hoeven. Ze zijn nog nooit in Armenië geweest en spreken de taal niet. Veel mensen steunden hen, bijvoorbeeld met demonstraties.

Beslissing

Toch volgt de Nederlandse regering de beslissing van de rechter. Daarom mogen de kinderen uitgezet worden. De regering wil wel samenwerken met Armenië om de kinderen daar zo goed mogelijk te helpen.

Of Lili en Howick vandaag ook echt naar Armenië gaan, is onduidelijk. De politie is nu naar hen op zoek.