Howick en Lili mogen toch in Nederland blijven. De staatssecretaris maakte dat vandaag bekend.

Vorige week oordeelde de rechter dat Howick en Lili naar Armenië moeten omdat het een veilig land is. De Nederlandse regering was het toen eens met de rechter. Maar de regering is nu van mening veranderd en daarom mogen de kinderen toch blijven.

Armenië

Howick en Lili kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland. Ze probeerden een verblijfsvergunning te krijgen, maar die kregen ze niet. De afgelopen jaren waren daar veel rechtszaken over. Hun moeder werd vorig jaar al uitgezet naar Armenië, het land waar zij is geboren.

Howick en Lili zouden vandaag ook naar Armenië gaan, maar de broer en zus zijn vannacht weggelopen bij hun pleeggezin. Waar de kinderen nu zijn, is niet bekend.