Dwars: Fleur baalt van de kapstok op school

De meeste kinderen moeten iedere dag veel spullen meenemen naar school. Bijvoorbeeld zwemspullen, gymspullen en natuurlijk eten en drinken. Daarom is het handig als je die spullen makkelijk op kan hangen.

Maar bij Fleur op school is dat best lastig. De haakjes op de kapstok zitten namelijk heel erg dicht op elkaar. En dat zit Fleur behoorlijk dwars. Verslaggever Youssef ging samen met haar kijken of dat ook anders kan.