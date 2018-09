Paard Limited speelt in toneelstuk (samen met 107 andere paarden!)

Een toneelstuk in Leeuwarden heeft bijzondere hoofdrolspelers, namelijk 108 Friese paarden. Het toneelstuk heet de Stormruiter en gaat vandaag in première.

Het toneelstuk gaat over een graaf die strijdt tegen steeds hoger komend water. Het Friese paard Limited speelt een belangrijke rol. Dat is voor een paard best wennen met zoveel lichten, geluid en publiek. Maar volgens zijn vaste amazone vindt Limited het erg leuk.