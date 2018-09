Familie en vrienden nemen afscheid van Tijmen (13)

Vrienden en familie hebben afscheid genomen van Tijmen. De jongen van 13 overleed afgelopen week na een botsing op het voetbalveld. Veel kinderen van de voetbalclub waren bij het afscheid aanwezig. Dat schrijft Omroep Gelderland.

Botsing

Het was een heftig ongeluk in de plaats 's Heerenberg in Gelderland. Twee jongens botsten hard met hun hoofden tegen elkaar. Een van hen raakte daarbij bewusteloos. Later is hij in het ziekenhuis overleden.

Voetbalshirt

De afgelopen week werd Tijmen op verschillende plekken herdacht, zoals op zijn school en op de voetbalclub. Ook lieten zijn ouders weten dat de jongen acht organen heeft gedoneerd. Bij het afscheid vandaag droegen veel kinderen een speciaal voetbalshirt met de naam van Tijmen erop.