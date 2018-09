Het beste uit de Check Dit Dan

Een mooi moment in de Franse voetbalcompetitie. Een jonge fan zag zijn held Neymar lopen en hij greep meteen zijn kans om met zijn idool te knuffelen.

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

📽😍 Pure class from @neymarjr 👊 #NOPSG

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

3. Leeuw

Een bizar bericht over een soort safaripark in Oekraïne, in Oost-Europa. Bezoekers mogen er nogal dichtbij de wilde dieren komen.