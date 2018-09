Een spannende avond voor het Nederlands elftal. Vanavond speelt Nederland tegen Frankrijk in de Nations League. Dat is een nieuw voetbaltoernooi dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden.

Voor de Nations League zijn landen verdeeld in verschillende poules, van sterk naar zwak. Nederland zit in een poule met Duitsland en Frankrijk.

Ingewikkeld

In de Nations League worden vier EK-tickets weggegeven. Het toernooi zit best ingewikkeld in elkaar, maar het komt erop neer dat Nederland eerst van Frankrijk en Duitsland moet winnen in de poule, om daar kans op te maken.

Naast de Nations League zijn er ook nog 'gewone' EK-kwalificatiewedstrijden. Die beginnen pas in 2019.