Vandaag is het laatste Jeugdjournaal van Welmoed

Welmoed werkte bijna vijf jaar bij het Jeugdjournaal. Eerst alleen achter de schermen, en later als verslaggever en presentatrice. Welmoed gaat weg omdat ze een nieuwe baan heeft bij het televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

Vandaag is de laatste dag dat presentatrice en verslaggever Welmoed Sijtsma werkt voor het NOS Jeugdjournaal.

Echt alle dagen dat ik bij het jeugdjournaal heb gewerkt waren fijn. Zonder grappen. Elke dag heb ik met super veel plezier gewerkt om verhalen voor en met jullie te maken. En daarom een hele dikke vette dankjewel.

Dankjewel voor jullie open- en eerlijkheid als ik met een microfoon voor jullie neus stond. Bedankt voor het vertrouwen om me niet alleen leuke, maar ook stomme en soms verdrietige verhalen te vertellen. Dankjewel voor alle gezelligheid en vrolijkheid. In de klas, op het sportveld of gewoon zomaar op straat. Ik heb echt van jullie genoten en jullie hebben mijn tijd hier fantastisch gemaakt. Ik ga jullie missen.