Wat is de Nations League en maakt Nederland kans?

Misschien heb je gisteren wel de wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk gezien. Die wedstrijd hoort bij de Nations League. Dat is een nieuw toernooi dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden. Het toernooi is best ingewikkeld.

Groepen en poules

In de Nations League worden vier EK-tickets weggegeven. Landen zijn verdeeld in vier verschillende poules: A tot en met D. De poules gaan van sterk naar zwak.

Die poules zijn verdeeld in kleinere groepjes. Nederland zit in poule A, en binnen die poule zitten we in een groepje met Duitsland en Frankrijk.

EK-tickets

In maart 2020 strijden de winnaars van die kleinere groepen tegen elkaar. Per poule (A tot en met D) komt er dan één winnaar. Die winnaar krijgt een ticket voor het EK.

Naast de Nations League zijn er ook nog gewone EK-kwalificatiewedstrijden. Die worden gespeeld in 2019.

Vind je het nog steeds onduidelijk? Dan kan de video hierboven je misschien helpen.