Nieuwe prik voor iedereen van 14 jaar

Ben je 14 jaar of word je dit jaar 14? Dan krijg je binnenkort een brief thuis. In die brief zit een oproep om een prik te halen tegen meningokokken. Dat is een gevaarlijke bacterie waar je erg ziek van kunt worden. In het ergste geval kun je er zelfs aan doodgaan.

Meningokokken

Meningokokken is erg besmettelijk. Via bijvoorbeeld niezen, hoesten, of zoenen kun je de bacterie binnenkrijgen. Bij de meeste mensen zorgt de bacterie niet voor problemen. Maar als je pech hebt, kun je er heel snel ziek van worden.

Nieuwe prik

De laatste jaren werden steeds meer mensen ziek van de bacterie. Vaak waren ze besmet met het type meningokok waar nog geen prik voor was. Nu is de prik er wel, en daarom heeft de regering besloten dat iedereen van 14 de prik mag halen.