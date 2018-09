Wat gebeurt er met kinderen in dezelfde situatie als Howick en Lili?

Feest op de school van Howick en Lili. Dit weekend werd bekend dat de kinderen toch in Nederland mogen blijven. Via social media kregen we veel vragen van jullie over de zaak van Howick en Lili.

Wat gebeurt er met andere kinderen?

Veel van jullie vroegen of andere asielzoekerskinderen nu ook in Nederland mogen blijven. Er zouden nog 400 andere kinderen in Nederland zijn die in eenzelfde situatie zitten als Howick en Lili zaten. Online hebben tienduizenden mensen een handtekening gezet, omdat ze vinden dat ook deze kinderen in Nederland moeten blijven.

Onze verslaggever Bart weet veel van de zaak en legt uit hoe het zit. Ook beantwoordt hij andere vragen die online veel gesteld zijn.