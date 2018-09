Meer bloeddonoren door gratis League of Legends-skin

Een reclame van de bloedbank heeft goed gewerkt. De organisatie gaf iedereen die zich aanmeldde als bloeddonor een skin voor het spel League of Legends. Daardoor hebben ze in 2 weken meer dan 300 nieuwe donoren.

Kostuum

Een skin is een soort kostuum dat je aan jouw personage kunt toevoegen. Om bloed te geven moet je minimaal 18 jaar zijn. Door de actie hebben vooral jonge mannen zich aangemeld bij de bloedbank. En dat is goed nieuws, want juist die groep wordt minder snel donor.