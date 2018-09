Worden alle hondenshows verboden?

De organisatie Dier&Recht wil dat alle hondenshows verboden worden. In Amsterdam is dat al zo, daar mogen de shows sinds kort niet meer gegeven worden.

De stichting heeft handtekeningen verzameld en overhandigt die vanmiddag aan politici in Den Haag.

Stress

Tijdens een show krijgen de dieren volgens de organisatie veel stress omdat ze lang stil moeten zitten. Ook worden ze gefokt om er zo mooi mogelijk uit te zien.

Bij één van de laatste hondenshows in Amsterdam deed Kim met haar hond Zoë mee. Daar maakten we toen deze video over: