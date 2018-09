Nieuwe tentoonstelling met kinderen die vertalen voor hun ouders

Daarom helpt Valentina haar moeder bij het vertalen. Bijvoorbeeld als ze gaan winkelen, of als ze samen naar de supermarkt gaan. Ook Valentina leert daar veel van.

Maar soms kan het ook zwaar zijn voor kinderen om veel te vertalen. In Amsterdam is nu een speciale tentoonstelling om kinderen die vertalen in het zonnetje te zetten.

Valentina en haar hond Maxie zijn ook op de foto gegaan voor de tentoonstelling. Ze vertelt erover in de video hierboven.