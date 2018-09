Meeste mensen tevreden met gewicht (ook als ze te zwaar zijn)

Het grootste deel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar gewicht, dat blijkt uit een onderzoek. Zes op de tien Nederlanders zijn tevreden. Ook als ze eigenlijk te zwaar zijn.

Overgewicht

Het aantal mensen met overgewicht is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 52 procent van de volwassen mannen is te zwaar. Bij vrouwen is dat 45 procent.

Maar uit het onderzoek blijkt dat veel mensen met overgewicht daar zelf geen problemen mee hebben.

