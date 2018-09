De Nederlandse regering gaat 30 miljoen euro extra uitgeven om cybercrime tegen te gaan. Dat is criminaliteit online.

Het moet moeilijker worden voor criminelen om in te breken op een website of op andere plekken waar informatie op internet is opgeslagen.

Eerder waarschuwde een bekende veiligheidsorganisatie dat criminaliteit online een groot probleem is. Met het extra geld hoopt de regering dat het internet beter beveiligd kan worden.