Extra veel zwerfkatten in dierenasiel Utrecht

Het is druk in het dierenasiel in Utrecht. Meestal krijgen ze daar zo'n 10 zwerfkatten per maand binnen, maar nu zijn het er al zeker 70.

Het asiel vangt de katten op en probeert er voor te zorgen dat ze een nieuw thuis krijgen.

Zwerfkatten

Volgens de Dierenbescherming leven er steeds meer katten op straat. Die worden zwerfkatten genoemd. Ze kunnen voor flinke overlast zorgen, zoals lawaai en stank. Om het probleem tegen te gaan, zouden meer katten moeten worden geopereerd, zodat ze geen jonkies meer kunnen krijgen.