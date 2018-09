'Meer asielkinderen moeten in Nederland kunnen blijven'

Er zijn zo'n 400 kinderen die in dezelfde situatie zitten als Lili en Howick. Die kinderen moeten ook een verblijfsvergunning krijgen, vinden meer dan honderdduizend mensen. Ze hebben een petitie ondertekend die vandaag aan politici in Den Haag is overhandigd.

Kamerdebat

Politici hebben daarna vergaderd over de asielkinderen. De staatssecretaris blijft bij zijn besluit en wil geen uitzondering maken voor andere asielkinderen die in een vergelijkbare situatie zitten als Lili en Howick.

Hamlet, Hasmik en Artavazd

Toch hopen veel asielkinderen dat de staatssecretaris van gedachten verandert. Zoals de broer en zus Hamlet en Hasmik en hun vriend Artavazd, die al jaren in Nederland wonen.