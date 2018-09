'Stop met appen in het verkeer'

Vandaag gaat een nieuwe campagne van start die waarschuwt voor appen in het verkeer. Er komen reclames op televisie, radio en op social media over dat onderwerp. De kans op een ongeluk is namelijk flink groter als mensen dat doen.

Eén van de reclames is speciaal voor jonge mensen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 70 procent van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar appt en belt in het verkeer.

Fiets

Appen achter het stuur in de auto is al verboden. Toch is appen niet alleen gevaarlijk als je in de auto zit, maar ook als je fietst. De regering werkt daarom aan een verbod op appen op de fiets. Zeg eens eerlijk, app jij weleens als je aan het fietsen bent?