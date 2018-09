Belangrijke leider Dalai Lama komt naar Nederland

De Dalai Lama komt naar Nederland. Dat is een van de bekendste en belangrijkste religieuze leiders van de wereld. De Dalai Lama is leider van het boeddhisme. Vooral veel mensen in Azië geloven in het boeddhisme.

Tibet

De Dalai Lama strijdt ook voor de vrijheid van het land Tibet. Dat is nu een soort provincie van China, maar vroeger was het een zelfstandig land. Zestig jaar geleden viel China het gebied binnen en sindsdien zijn de Chinezen daar de baas.

In onze drie vragen hoor je meer over de Dalai Lama.