Koningin luistert naar moeilijke verhalen van jongeren

Koningin Máxima was op bezoek bij jongeren in Schiedam. Zij sporten bij een stichting die zich inzet voor jongeren in een kwetsbare situatie.

Tranen

Samen met hun coach deelden acht jongeren hun verhaal. Ze vertelden over tijden waarin ze het lastig hadden. Volgens de jongeren hebben ze veel aan de coaches van de stichting gehad.

Koningin Máxima was erg door de verhalen ontroerd. Als de coach van het team moet huilen, pakt ook zij haar zakdoek erbij.