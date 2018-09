Sanne (8) werd gepest en speelt nu in een videoclip

Sanne is pas 8 jaar, maar heeft nu al een rol in een videoclip. De clip hoort bij het lied dat is gemaakt voor de Week Tegen Pesten, die maandag begint. Sanne doet mee, omdat ze zelf werd gepest. Dat is nu gelukkig voorbij.

De Stichting Omgaan met Pesten hoorde het verhaal van Sanne en vroeg om mee te werken. Het lied heet #Proudtobeme, wat betekent dat je trots mag zijn op jezelf. Sanne is supertrots op het lied. En haar klasgenoten ook.