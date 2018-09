Oproep: wat wil jij weten van zanger en presentator Dré Hazes?

Hoog tijd om hem eens te interviewen. En bij dat interview nemen we jullie vragen mee!

André Hazes is zanger en presentator. Hij wordt ook wel Dré of Dreetje genoemd. Binnenkort gaat hij weer een nieuwe tv-programma presenteren.

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Dré Hazes stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met woensdag 19 september.

De vader van Dré Hazes was een bekende volkszanger. Hij overleed 14 jaar geleden. Over zijn leven is een film gemaakt.

Matheu van 8 speelt in die film. Daar maakten we eerder deze video over: