Jongen van 16 laat wapen afgaan op school

Grote schrik vanochtend op een school in de stad Roermond, in de provincie Limburg. Een 16-jarige jongen heeft daar een wapen af laten gaan.

Ruzie

Volgens de politie was de leerling op zoek naar een jongen waar hij ruzie mee had. Waar die ruzie over ging is niet duidelijk. De jongen liep met meerdere wapens de school in en weer uit. Buiten heeft hij één van de wapens af laten gaan.

Politie

Docenten wisten de jongen bezig te houden totdat de politie kwam. Agenten hebben hem opgepakt en gaan hem ondervragen. Ze willen precies weten hoe hij aan de wapens kwam en wat hij precies van plan was.